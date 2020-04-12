الدفاع التركية: غواصات أطلقت صواريخ على أهداف مفترضة في البحر المتوسط

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أن "غواصتين أطلقتا صواريخ طوربيد على أهداف مفترضة في ​البحر المتوسط​ لأغراض تدريبية الجمعة"، لافتةً إلى أنه "تم قصف الأهداف بنجاح في إطار التدريب".

ونوهت الوزارة باستمرار التدريبات التحضيرية من قبل قيادة القوات البحرية، "لعمليات سواء فوق أو تحت الماء، وفي البر أو الجو".

من الجدير بالذكر أن الطوربيد هو صاروخ يعمل تحت الماء ذاتي الدفع، ويتم إطلاقه إما من ​غواصة​ أو سفينة أو طائرة، ومصمم للانفجار عند ملامسة الأهداف أو حتى بمجرد الاقتراب منها.