شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صلاح عياد يطالب تعليق الحركة بين المحافظات لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب صلاح عياد، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق الحركة بين المحافظات، وعمل فصل على ألا يتم التنقل بين المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية إلا فى حالات الضرورة القصوى، على أن يتم وضع معايير من شأنها تضمن عدم انتشار وتفشى فيروس كورونا فى المجتمع.

وأوضح عياد، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات والقرارات الاستباقية منذ اندلاع الأزمة بشأن عدم تفشي الفيروس، ولكن يظل المواطن هو المحور الرئيسى فى عملية الخروج من هذه الأزمة وعدم تفشى الوباء، وذلك من خلال الالتزام بهذه الإجراءات والطرق الوقائية، وتنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية، وعدم مغادرة المنزل إلا فى حالة الضرورة القصوى، على أن يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدم تعليق الحركة بين المحافظات المختلفة من شأنه أن يتسبب فى نقل الفيروس من محافظة قد تكون خالية من الفيروس لمحافظة أخرى، وهذا بدوره يحد من انتشار الوباء، مشيدا بعزل بعض القرى والمناطق التى ظهر بها حالات إصابة، على أن يتم البت فى حركة المواطنين بين المحافظات وضرورة تعليقها وعدم السماح إلا فى الحالات الضرورية فقط.

وناشد عضو البرلمان، المواطنين بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية وعدم مغادرة المنازل سوى فى الحالات الضرورية فقط، مشيدا بحزمة الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة وبعض المبادرات من قبل رجال الأعمال لدعم المتضررين من الأزمة.