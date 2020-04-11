تبرأ رئيس الحكومة من تدخله لفائدة مواطنة من تزنيت، كانت اعتقلت بعد خرقها لإجراءات حالة الطوارئ، خلال اليومين الماضيين.
وبعد تداول تسجيل صوتي -يروجه البعض في وسائل التواصل الاجتماعي- لمواطنة من تيزنيت تدعي تدخل رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، لإطلاق سراحها بعد إيقافها لخرقها حالة الطوارئ الصحية، أصدر محمد العبادي، مستشار رئيس الحكومة، توضيحا نفى من خلاله الواقعة.
وشدد التوضيح على أنه “لا علم لرئيس الحكومة بهذه النازلة، ويجهل ظروفها”. وزاد “لم يسبق للسيد رئيس الحكومة أن تدخل في قضية معروضة على القضاء، ولا يمكنه ذلك حالا ولا مستقبلا”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني ينفي تدخله لمواطنة من تيزنيت جرى توقيفها بعد خرقها لإجراءات الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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