أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني عن توقيف 2268 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، وذلك في إطار التدابير المتخذة للالتزام بالحجر الصحي. وتم إيداع 1402 شخصا من الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة. وبلغ العدد الإجمالي للمضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها، بلغ 26.579 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 14.143 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 2286 شخصا خرقوا الطوارئ خلال 24 ساعة الماضية..الحصيلة الإجمالية أزيد من 26 ألف موقوف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.