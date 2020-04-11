إذا كان رب الأسرة متوفيا أو مريضا.. الترخيص يكون استثنائيا لغيره لسحب الدعم المالي للمستفيدين من “الراميد”-التفاصيل

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الدعم الذي يستفيد منه الأشخاص المنخرطين في خدمة “راميد”، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات المعنية، لا يمكن سحبه إلا من قبل رب الأسرة، ولا يمكن غير ذلك إلا في بعض الحالات الاستثنائية، اعتبارا من الاثنين المقبل.

وحددت الوزارة في بلاغ لها، اليوم السبت، الحالات الاستثنائية، وهي أن يكون رب الأسرة متوفيا أو غير قادر على التنقل، وكذا في الحالة التي تكون فيها بطاقة التعريف الوطنية لرب الأسرة قد ضاعت أو انتهت مدة صلاحيتها، فيمكن سحب هذه الدعم بصفة استثنائية شريطة احترام المسطرة، ابتداء من الاثنين المقبل.

أما بالنسبة للمسطرة الاستثنائية، فحددتها الوزارة في الاستثنائية في السماح لزوجة إذا كان زوجها رب الأسرة متوفيا من سحب مبلغ الدعم، شريطة تقديم بطاقتها الوطنية وبطاقة الهالك، وشهادة الوفاة وكذا بطاقة “راميد” التي تحمل المعلومات عن الزوج المتوفي ومعلومات زوجته.

وإذا كان المستفيد مريضا أو غير قادر على التنقل، يمكنه، حسب بلاغ الوزارة، تكليف شخص من مقربيه لسحب الدعم مع التقيد بالشروط التالي، وتقديم بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد، وتقديم شهادة عدم القدرة على التنقل، مع تقديم بطاقة التعريف الوطنية للشخص المكلف بالسحب والتي يجب أن يكون مسجلا فيها نفس عنوان الشخص المستفيد أو يكون يقيم بجواره، وفي هذه الحالة يجب على المستخدم في الوكالة البنكية أو في وكالة الأداء أن يسجل المعلومات اللازمة حول الشخص الذي سحب مبلغ الدعم

أما إذا كانت بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد غير صالحة، يضيف المصدر ذاته، يمكن سحب الدعم المالي باستعمال هذه البطاقة رغم استيفاء تاريخها، وتقديم أي وثيقة رسمية للتعريف والتي تضم رقم بطاقة التعريف وصورة وكذا الاسم الكامل (بطاقة راميد، رخصة السياقة، جواز السفر)، إذا لم يستطع المستفيد الإدلاء ببطاقته الوطنية.