القصر الكبير..مصرع رضيع انزلق من يد والدته وسقط من سطح المنزل

لفظ رضيع في شهره الرابع، أمس الجمعة، أنفاسه الأخيرة، في المستشفى المحلي بالقصر الكبير، إثر سقوطه من سطح منزل أسرته الموجود بدوار العسكر.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن الرضيع انزلق من يد والدته وسقط من سطح المنزل، ما تسبب له في جروح وكسور خطيرة على مستوى الرأس والأطراف.
وأضافت المعطيات ذاتها، أنه تم نقل الرضيع إلى المستشفى المحلي، في سيارة نفعية، إذ قام طاقم طبي، بمحاولة إنقاذه، دون جدوى.
ونقلت جثة الرضيع الراحل، إلى مستودع الأموات قصد عرضها على تشريح طبي، فيما باشرت المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.
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