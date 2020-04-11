شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية تعلن تعافي 4 حالات من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 11 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 4 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

Advertisements وبهذا يصبح العدد الإجمالي للحالات المتعافية في ⁧‫البحرين⁩ 555 حالة حتى السبت. وفي السياق نفسه، تم رصد 24 حالة جديدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 479 حالة.

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