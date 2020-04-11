الكويت .. النيابة العامة تحجز المواطن مبارك البغيلي بتهمة الإساءة لمصر

السبت 11 أبريل 2020

قررت النيابة العامة الكويتية، حجز المواطن مبارك البغيلى، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإساءة إلى مصر، على خلفية التغريدات التى شن من خلالها حملة إساءة ضد مصر.



وجاءت الدعوى المرفوعة ضد البغلى من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة إلى مصر مستغلًا بذلك اسم الكويت من خلال حسابه فى تويتر وبيعه نظير مبلغ مالى يتقاضاه شهريا من شخصين يديران الحساب، وهما من الجنسية الفلسطينية أحدهما مقيم بقطر والآخر بالأردن.

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وكانت النيابة العامة بالكويت استدعت قبل يومين، مبارك البغيلى بتهمة استخدام حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى للإساءة للدولة المصرية، وبث أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وأثنى خالد أبو بكر، على قرار النيابة العامة الكويتية، وقال "أبو بكر" خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كنت منذ أيام تقدمت ببلاغ على الهواء ضد مبارك البغيلى" .. مشيراً إلى أن النائب العام استمع وتم حبس البغيلي 15 يوما.

واضاف "تحية للكويت ونظامها القضائى.. البغيلى وجهت له تهمة الإساءة للمجتمع المصرى.. إلى كل من تسول له نفسه التطاول على الشعب المصري هذا مصيرك بالقانون".