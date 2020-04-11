شكرا لقرائتكم خبر عن 11 وفاة و145 إصابة جديدة بـ“كورونا“ في مصر والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
سجلت مصر اليوم السبت، 11 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، و145 إصابة بالفيروس، جميعهم مواطنون.
وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 1939 إصابة، تماثل منهم 426 للشفاء وخرجوا من مستشفيات العزل، بالإضافة إلى 146 حالة وفاة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، وصل إلى 542 حالة.
وأعلنت مصر أمس الجمعة أعلى معدل في الوفيات اليومية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بوفاة 17 شخصا.
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