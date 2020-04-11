أردوغان يستحضر التاريخ العثماني ويتاجر بالعقيدة .. شاهد

السبت 11 أبريل 2020

يستحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التاريخ العثماني، في متاجرته بالعقيدة وقيامه بالسرقة والنهب وسفك الدماء .



فالمتاجرة.. الدرس الأول الذي برع فيه الرئيس التركي على مدى السنوات الماضية، مستغلا القضية الفلسطينية طاولة لمد جسور التعاون مع إسرائيل.. ففي القاعات نجد الفلسطينيين في قلب أردوغان.. وفي وقت الأزمات نرى حياة الإسرائيليين في عقل الرئيس التركي.

وكشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن شحنة مساعدات طبية مقدمة من تركيا إلى إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا.. على الرغم من تفشي الجائحة داخل بلاده.

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أما السرقة فإنها فن يضاف في فصول أردوغان.. قبل أيام من مساعدة إسرائيل، استولت أنقرة على شحنة مساعدات طبية قادمة من الصين إلى إسبانيا.

أما الابتزاز فحدث ولا حرج.. فرغم جائحة كورونا لا يزال أردوغان يلوح بورقة اللاجئين؛ للضغط على القارة العجوز.. حتى بين حلفائه لم يتخل الرئيس التركي عن مبدأ الابتزاز.. ففي الشمال السوري دعم المليشيات المسلحة للضغط على واشنطن وتخليها عن دعم الأكراد