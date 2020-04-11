إيطاليا تسجل أعلى عدد إصابات بـ «كورونا» في أسبوع

سجلت إيطاليا أعلى عدد من حالات الإصابةبفيروس كورونا المستجد في أسبوع، وذلك بعد يوم من اتجاه الحكومة نحوتمديد الإغلاق في البلاد، في الوقت الذي لم يتم فيه سوى تقديم تسهيلاتمحدودة للشركات التي تطالب بالبدء من جديد في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتم تسجيل 4694 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24الماضية، مقارنة بـ 3951 إصابة في اليوم السابق، حسبما ذكرت وكالةبلومبرج اليوم السبت نقلا عن مسؤولين في هيئة الحماية المدنية.

ويأتي هذا الارتفاع وسط استمرار تزايد أعداد الاختبارات التي تهدف للكشفعن الإصابة، حيث تم إجراء عدد قياسي من الإصابات في نهاية الأسبوع وتمإجراء 110 آلاف اختبار خلال الأيام القلائل الماضية، حسب مسؤولين بقطاع

الصحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد حاليا 152 ألفا و271 شخصا.وسجلت إيطاليا 619 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنةبـ 570 وفاة في اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 19 ألفاو468 شخصا.