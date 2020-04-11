روسيا تحجب "الأخبار الكاذبة" التي تنتقد إجراءات مكافحة كورونا



قال مكتب المدعي العام الروسي إنه سيبدأ حجب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تروج "أخباراً كاذبة" تنتقد إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها مدينة موسكو للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشف المسؤولون في موسكو عن تطبيق للتتبع الإلكتروني، ويخططون أيضاً لوضع نظام رموز (كيو آر-كود) لإظهار رموز للشرطة التي تراقب الالتزام بإجراءات العزل العام في روسيا حيث تم تسجيل 94 حالة وفاة وما يقرب من 12 ألف حالة إصابة بالفيروس.

وقال مكتب المدعي العام إن فيديو اتهم فيه رجل السلطات بمحاولة إقامة "معسكر اعتقال رقمي" أذاع كذباً أن انقلاباً يحدث حالياً.

وأضاف المكتب أن منشوراً آخر ادعى كذباً وجود تصاريح خاصة تسمح لحامليها بالتحرك في المدينة بحرية.

وقال "يواصل مكتب المدعي العام اتخاذ الإجراءات التي تقيد الدخول على مصادر معلومات تنشر أخبارا كاذبة عن الوضع بشأن فيروس كورونا المستجد". وأضاف أنه طُلب من هيئة تنظيم الاتصالات حذف الفيديو.

هذا وكانت قد أصدرت روسيا العام الماضي تشريعاً يفرض غرامات كبيرة على الذين ينشرون معلومات مضللة أو يهينون الدولة مما أثار انتقادات لحكومة الرئيس فلاديمير بوتين بسبب زيادة الرقابة.



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