محافظ واسط يوجه بإستئناف الدوام بدوائر التسجيل العقاري والزراعة 'وثيقة'

وجه محافظ واسط محمد جميل، السبت، بإستئناف الدوام الرسمي بدوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة والزراعة. وبحسب الوثيقة ادناه، فأن بنسبة الدوام تكون 25%، حيث جاء هذا التوجيه لغرض تهيئة وفرز قطع الاراضي لتوزيعها على المشمولين. Advertisements

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