صحة كربلاء تعلن شفاء سبعة مصابين بفايروس كورونا

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سبعة مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء وغادروا ردهة الحُميَات في مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية، وهم بصحة جيدة"، مبينة ان "عدد حالات الشفاء ارتفع الى (55) حالة".

واضافت ان "المُتبقين في الردهة ( 20 ) حالة وقيد العلاج في الردهة آنفاً"، مشددة على ضرورة "الالتزام بقرار حظر التجوال، وبالإرشادات الطبية والصحية".