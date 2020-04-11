إليسا وهيفاء وهبي تظهران بـ'البيجاما' في أغنية جديدة

وكانت مفاجأة الأغنية الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، التي تظهر فيها وهي تستمع إلى أغنية إليسا الجديدة بكل انسجام، ورقصت على أنغامها، عبر خاصية "الاتصال بالفيديو".

وعقب طرح الأغنية، شكرت إليسا صديقتها هيفاء وهبي على مشاركتها الأغنية، قائلة لها عبر حسابها على موقع "تويتر": "لم يكن أحد ليضفي أجواء سعيدة للغاية على هذه الأغنية أكثر منك، شكرا لك على هذا الظهور الخاص! دعينا نشارك الحب والسعادة في كل مكان".

