طرحت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم السبت، أغنية منفردة جديدة، والتي سجلتها خلال فترة حظر التجوال والحجر المنزلي، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
وعقب طرح الأغنية، شكرت إليسا صديقتها هيفاء وهبي على مشاركتها الأغنية، قائلة لها عبر حسابها على موقع "تويتر": "لم يكن أحد ليضفي أجواء سعيدة للغاية على هذه الأغنية أكثر منك، شكرا لك على هذا الظهور الخاص! دعينا نشارك الحب والسعادة في كل مكان".
وردت وهبي على تغريدة إليسا بالقول: "تهانينا عزيزتي إليسا، أنا هنا دائما من أجلك، مع أو بدون بيجاما، الأغنية رائعة، استمتعي بنجاحك"، حسب تعبيرها.
كما يظهر في الأغنية العديد من جمهور إليسا وهم يتفاعلون معها بغاية السعادة من داخل بيوتهم.
وكانت إليسا طلبت من جمهورها خلال الفترة الماضية إرسال مقاطع فيديو لهم وهم يرقصون على أنغام أغنية لها، ليتم استعمالها في الأغنية الجديدة ايضا.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا وهيفاء وهبي تظهران بـ'البيجاما' في أغنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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