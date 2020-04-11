مصدر: لا صحة للقاء رئيس الجمهورية بوزير الدفاع الأمريكي

كشف مصدر مقرب من رئيس الجمهورية، السبت، عدم صحة لقاء الرئيس بوزير الدفاع الأمريكي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر في قاعدة عين الأسد في الانبار، عار عن الصحة".

واضاف المصدر ان "تلك الاخبار كونها ضالة وباطلة ولاتمت للحقيقة بصلة"، داعياً "وسائل الإعلام الى الالتزام بالمهنية والتحلي بالموضوعية والدقة في نشر الاخبار، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".