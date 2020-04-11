مصدر: احالة العميد يحيى رسول الى الامرة

كشف مصدر امني، السبت، بأحالة العميد يحيى رسول الى الامرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "وزير الدفاع نجاح الشمري امر باحالة مدير علاقات واعلام صنف الدفاع/ وزارة الدفاع العميد يحيى رسول الى دائرة شؤون المحاربين (الامرة)". ولم يصدر لغاية الان اي بيان رسمي من الوزارة بهذا الشأن.

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