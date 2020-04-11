ازمة كورونا تدخل على خط بقاء ميمي مع بورتيمونينسي

"ميمي" انتقل الى صفوف بورتيمونينسي في الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من نادي الدحيل القطري.

وبحسب اخر التقارير الإخبارية من البرتغال، فإن نادي بورتيمونينسي، سيفعل بند شراء عقد ميمي وضمه بشكل كامل من الدحيل.



وذكر تقرير اخباري نشره موقع "ريزدنت برتغال"، أن "مهاجم فريق بورتيمونينسي الأول، الكولومبي جاكسون مارتينيز، يفكر بالانتقال موطنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف التقرير "مارتينيز لديه بالفعل عدة عروض من اندية بلاده، بالرغم من ان عقده مع بورتيمونينسي، يمتد حتى حزيران 2022".

بدورها كشفت صحيفة "ريكورد" لبرتغالية"، ان "وكيل اعمال مارتينيز، غوستافو جالو، اكد ان جاكسون يريد أن ينتهي به المطاف في ميديلين بكولولمبيا".



ولا تفكر إدارة النادي البرتغالي بدفع أي مبالغ مالية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لذلك فإن الإدارة لن تتعاقد مع أي لاعب جديد وهو ما أكده رئيس النادي روديني سامبايو.

ونقل موقع "ريكورد" البرتغالي عن سامبايو قائلاً: "الأندية الصغيرة من بينها بورتيمونينسي، تواجه صعوبات مالية خلال ازمة فيروس كورونا الحالية".

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وبين موقع "ريدزدنت برتغال"، ان "إدارة بورتيمونينسي، ستفعل بند الشراء عقود كل من مينساه ومهند علي والبرازيليان جونيور تافاريز ورودريغو".

ويقدر سعر "ميمي" في سوق الانتقالات حوالي 800 الف يورو، بينما يبلغ اجمالي قيمة لاعبي بورتيمونينسي حوالي 18.18، بحسب "ترانسفر ماركت".

وتعاني البرتغال من انتشار وباء كورونا، فعدد المصابين بفيروس كورونا في كامل أرجاء البلاد تجاوز عتبة 15 ألف إصابة.

