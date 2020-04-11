شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. السفير البريطاني لدى اليمن يفضح قناة الجزيرة القطرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

فضح السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، زيف ومزاعم قناة الجزيرة القطرية، من خلال دفاعه عن التحالف العربي والمجلس الإنتقالي الجنوبي، اثناء إستضافته في برنامج بلاد حدود .



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وحاولت القناة عبر مقدم البرنامج، جلال شهدا، إستغلال إستضافة السفير البريطاني للهجوم على قوات التحالف العربي التي تسعى لتحرير اليمن من مليشيا الإرهاب الحوثي الإيراني، ودولة الإمارات العربية المتحدة لتصديها للإرهاب الذي يفتك بالمنطقة العربية.

لكن مايكل أرون دافع عن الدور الكبير الذي لعبته دولة الإمارات في اليمن، رغم محاولات مذيع الجزيرة لتوجيه إجاباته في الاتجاه المعاكس المشبوه الذي يتبنى المشروع الإخواني ويناهض الجنوبيين بقيادة المجلس الانتقالي