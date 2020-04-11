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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملكة إليزابيث: عيد القيامة لم يلغ والبريطانيون سيتغلبون على كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
قالت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم السبت، إن فيروس كورونا ”لن يغلبنا“، وذلك في ثاني رسالة توجهها خلال أسبوع لحشد عزيمة الشعب في مواجهة المرض.
وذكرت الملكة (93 عاما) وهي الرئيسة الفخرية لكنيسة إنجلترا ”عيد القيامة لم يلغ“ وذلك في أول كلمة تلقيها إلى الآن بمناسبة هذا اليوم المقدس عند المسيحيين.
وأضافت: ”هذا العام، سيكون عيد القيامة مختلفا بالنسبة لكثيرين منا، لكن بالبقاء بعيدين عن بعضنا البعض نضمن سلامة الآخرين. لكن عيد القيامة لم يلغ في واقع الأمر، نحن نحتاج إلى عيد القيامة بقدر ما كنا نحتاج إليه دائما“.
وكانت الملكة إليزابيث قد ألقت يوم الأحد خامس خطاب تلفزيوني لها منذ جلوسها على العرش على مدى 68 عاما، لتقول إن البريطانيين سيهزمون كوفيد-19 إذا تحلوا بالعزيمة في مواجهة الإغلاق والعزلة الذاتية.
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