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خدمات علاجية سعودية تشمل 1871 يمنيا في الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الحديدة

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 1,871 مستفيدا، وعيادة التحصين 6 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 173 فردا، وعيادة الولادة 3 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 837 فردا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى، وقسم التغذية العلاجية 11 حالة، وقسم الرعاية الصحية 943 مريضا، كما أجرى الفحص المخبري لـ1,966 مريضا، وصرفت الأدوية لـ2,318 مريضا، وعيادة نقل الدم 9 مستفيدين.

وأكمل المركز مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في الحديدة، حيث جرى في الأيام الماضية ضخ 301,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 348,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة، والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلا عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية.