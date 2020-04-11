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الجزائر تسجل أعلى معدلات الوفيات عربيا.. ومصر تلاحقها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

تقدمت الجزائر الدول العربية الأكثر تسجيلا لحالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد، بعدما ارتفع ضحايا (كوفيد 19) إلى 256 شخصا حتى أمس، فيما وصل عدد المصابين إلى 1761.

وارتفعت حالات الوفاة في مصر بشكل لافت في الأيام الماضية، وباتت في المركز الثاني بـ135 حالة وفاة مع إصابة 1794 شخصا حتى ظهر أمس، حيث تم تسجيل 95 إصابة ووفاة 17 حالة الجمعة، بينما تعافى من المرض 36 شخصا ليصل الإجمالي إلى 384 حالة.

وقفز المغرب إلى المركز الثالث في عدد الوفيات، بعدما أعلنت وزارة الصحة به أمس تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 110 حالات.

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وأشارت الوزارة في بيان إلى تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 1527 حالة، ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ويعد العراق رابع الدول عربيا تضررا من وفيات كورونا، حيث ارتفعت حالات الوفاة إلى 70 حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1279 حالة.

وجاءت السعودية حتى أمس في المركز الخامس عربيا في الوفيات بـ47 حالة، فيما وصلت الوفيات في لبنان إلى 20 حالة.

الدول الأكثر وفيات بكورونا عربيا: