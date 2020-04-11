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ترمب: كنا سنفقد الملايين لو اتبعنا نموذج السويد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده كانت ستفقد ملايين الأرواح، لو كانت قيادة البلاد اتبعت نموذج السويد وأبقت المتاجر والمدارس مفتوحة، خلال جائحة كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحفى عما إذا كان يشعر بالأسف لعدم ترك بعض المؤسسات والأنشطة الترفيهية مفتوحة مثل السويد، أجاب ترمب «كان بإمكاننا اتباع هذا النهج. لو كنا اتبعنا هذا التوجه، أعتقد أننا ربما يكون لدينا ملايين من حالات الوفاة».

وسجلت السويد أمس الأول 123 حالة إصابة، ليصبح لدى البلاد 9685 حالة مؤكدة و870 حالة وفاة، من بين ذلك أرقام أمس، وتواجه انتقادات بسبب رد فعلها المتراخي، رغم ارتفاع حصيلة الوفيات.