أصدرت النيابة العامة بالكويت قرارًا باحتجاز مبارك البغيلى 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر على خلفية التغريدات التى شن من خلالها حملة إساءة ضد مصر- وفق مصادر مطلعة.
وكانت النيابة العامة بالكويت قد استدعت قبل يومين، مبارك البغيلى بتهمة استخدام حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى للإساءة للدولة المصرية، إنه يستخدم حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لـ بث أكاذيب لا أساس لها من الصحة والإساءة للعلاقات الطيبة بين شعبى البلدين.
بيع الحساب لقطري يقيم بالأردن
وجاءت الدعوى المرفوعة ضده من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة إلى مصر مستغلًا بذلك اسم الكويت من خلال حسابه فى تويتر وبيعه نظير مبلغا ماليا يتقاضاه شهريا من شخصان يديران الحساب وهما من الجنسية الفلسطينة أحدهما مقيم بقطر والأخر بالأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر «فلسطيني وقطري» يديران حسابه على تويتر .. النيابة العامة بالكويت تكشف تفاصيل خطيرة بشأن «مبارك البغيلي» الذي أساء لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.