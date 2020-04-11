«فلسطيني وقطري» يديران حسابه على تويتر .. النيابة العامة بالكويت تكشف تفاصيل خطيرة بشأن «مبارك البغيلي» الذي أساء لمصر

أصدرت النيابة العامة بالكويت قرارًا باحتجاز مبارك البغيلى 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر على خلفية التغريدات التى شن من خلالها حملة إساءة ضد مصر- وفق مصادر مطلعة.

وكانت النيابة العامة بالكويت قد استدعت قبل يومين، مبارك البغيلى بتهمة استخدام حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى للإساءة للدولة المصرية، إنه يستخدم حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لـ بث أكاذيب لا أساس لها من الصحة والإساءة للعلاقات الطيبة بين شعبى البلدين.

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بيع الحساب لقطري يقيم بالأردن

وجاءت الدعوى المرفوعة ضده من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة إلى مصر مستغلًا بذلك اسم الكويت من خلال حسابه فى تويتر وبيعه نظير مبلغا ماليا يتقاضاه شهريا من شخصان يديران الحساب وهما من الجنسية الفلسطينة أحدهما مقيم بقطر والأخر بالأردن.