جنبلاط: لن نقبل بأي حجة تطويع بني معروف ومحاولة إذلالهم أيا كانت الظروف

أشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ إلى أن "إرادة الله تغيب عنا العميد أمين القاضي رحمه الله"، لافتاً إلى انه كان من أبطال بني معروف وأبطال ​الجيش اللبناني​ الرافضين للتطويع والسابع عشر من أيار".

وشدد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "اليوم وبعد عقود لن نقبل بأي حجة تطويع بني معروف ومحاولة إذلالهم أيا كانت الظروف".