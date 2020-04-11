نقيب الاطباء بطرابلس دعا الأطباء إلى التطوع لتأمين الخدمة في الكواليتي إن

توجه نقيب أطباء ​لبنان​ في ​طرابلس​ سليم أبي صالح، في بيان، إلى الأطباء، مشيرا الى انه "بناء لطلب لجنة إدارة الكوارث في ​بلدية طرابلس​، وتماشيا مع واجبنا الوطني والمهني والإنساني، ندعوكم إلى التطوع مجانا كأطباء، لتأمين الخدمات الطبية للمصابين أو المحتمل إصابتهم بداء ​الكورونا​، والذين لا عوارض سريرية لديهم وسيخضعون للحجر الصحي في فندق الكواليتي إن".

وطلب من الراغبين بالتطوع أوالاستفسار الإتصال به أو بالنقابة.