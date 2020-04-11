توجه نقيب أطباء لبنان في طرابلس سليم أبي صالح، في بيان، إلى الأطباء، مشيرا الى انه "بناء لطلب لجنة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس، وتماشيا مع واجبنا الوطني والمهني والإنساني، ندعوكم إلى التطوع مجانا كأطباء، لتأمين الخدمات الطبية للمصابين أو المحتمل إصابتهم بداء الكورونا، والذين لا عوارض سريرية لديهم وسيخضعون للحجر الصحي في فندق الكواليتي إن".
وطلب من الراغبين بالتطوع أوالاستفسار الإتصال به أو بالنقابة.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الاطباء بطرابلس دعا الأطباء إلى التطوع لتأمين الخدمة في الكواليتي إن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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