وهاب للحريري وجنبلاط: "حسان دياب حرامي وانتو زاهدين بالمال"

سأل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"هل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خائفين من أن يسرق رئيس الحكومة حسان دياب أموال الناس؟"، مضيفا :"كان ناقصها السيبة بعد حدا تا تكتمل الخبرية، حسان دياب حرامي وإنتو زاهدين بالمال".
وفي وقت سابق، لفت وهاب الى انه "سمعت تصريحات المتباكين على أموال كبار المودعين في المصارف ومنهم يتهمون الحكومة بمحاولة سرقة كبار المودعين، وهم لا يتجاوزون الألف شخص"، معتبرا انه "بمعزل عن رأيي، إذا أرادت الحكومة سرقة هذه الودائع يجب أن تخضع لدورة نهب في مدارسكم المفتوحة منذ الثمانينات لتنجح".
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