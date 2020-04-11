البستاني: لبنان يقوم بجهد جبار في موضوع كورونا مقارنةً بالدول الكبرى

أشار عضو تكتل ​"​لبنان​ القوي​" النائب ​فريد البستاني،​ إلى أنه "مقارنة بالدول الكبرى لبنان يقوم بجهد جبار، اليوم كنت في مستشفى "سبلين" وعاينت عن كثب ما يقوم به الفريق الطبي، وهنا أوجه تحية لزميلي بلال عبدالله ورؤساء البلديات للجهد في موضوع احتواء الوباء خاصة أن هنالك عدد من حالات ​كورونا​ في برجا".

ولفت البستاني إلى أنه "يقوم بواجبه في موضوع مواجهة وباء كورونا عن طريق مساعدة الناس بالأدوية والحصص الغذائية لمساعدتهم في البقاء في منازلهم"، معلناً "تخصيص مبلغ 200 مليون ليرة لإكمال مستشفى "​دير القمر​" الحكومي، الذي يعتبر حاجة وطنية في زمن الكورونا".

كما شدد على أن "المصيبة التي نحن فيها قربتنا من الخالق وقربت الناس بعضها من بعض، وذلك بعيدا عن منطق التهويل على الناس وإطلاق الشائعات من قبل أشخاص غير مختصين بالعلم يتحدثون عن كورونا، وهم نفسهم كانوا يتحدثون ويهولون في موضوع اليوروبوند".