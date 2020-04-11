طرابلسي: الخطر الإقتصادي سبق خطر فيروس كورونا

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدغار طرابلسي​، إلى أن "ما نراه اليوم في موضوع ​فيروس كورونا​ كبير جدا، ولكن الخطر ​الإقتصاد​ سبق خطر الفيروس، وإذا كنا اليوم في منتصف أزمة كورونا فلا أعلم إذا كنا في بداية ​الأزمة​ الاقتصادية".

وفي حديث تلفزيوني، كشف طرابلسي أنه "بالتعاون مع هيئة بيروت في ​التيار الوطني الحر​ قمنا بمسح في منطقتنا لمعرفة حاجات الناس وفي الاسبوع المقبل سنعلن عن مبادرة في هذا المجال".