طرابلسي: الخطر الإقتصادي سبق خطر فيروس كورونا

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي، إلى أن "ما نراه اليوم في موضوع فيروس كورونا كبير جدا، ولكن الخطر الإقتصاد سبق خطر الفيروس، وإذا كنا اليوم في منتصف أزمة كورونا فلا أعلم إذا كنا في بداية الأزمة الاقتصادية".
وفي حديث تلفزيوني، كشف طرابلسي أنه "بالتعاون مع هيئة بيروت في التيار الوطني الحر قمنا بمسح في منطقتنا لمعرفة حاجات الناس وفي الاسبوع المقبل سنعلن عن مبادرة في هذا المجال".
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