تساءل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، عن القانون أو الدستور الذي يكرّس أخذ الأموال التي جمعها المواطنون طوال حياتهم.
وشدد عدوان، في حديث تلفزيوني، على ضرورة فصل الأموال إلى قسمين، "الأموال المسروقة التي يجب إعادتها، والاموال المصروفة التي صرفتها الدولة، وهي المسؤولة عنها وعن العثور على طريقة لإعادتها".
كما أفاد بأنه "يمكن استخدام موجودات الدولة لكي نتمكن من الخروج من المأزق الذي وقعنا فيه"، موضحاً أن "الحل الآخر الذي يمكن أن نصل إليه هو المساس بأموال المودعين التي لا يمكننا أخذها، بل يمكننا استخدام جزء صغير منها على ان نردها في وقت لاحق".
ونوّه عدوان بأنه "في المجلس النيابي وكلجنة الإدارة والعدل، لا يمكن ان نقبل بقوانين تتعارض مع ما كرسه الدستور، ولا يمكننا أن نشرع قوانين تقوم بالسطو على ودائع الناس"، مؤكداً أن "السطو على الوديعة إذا كانت كبيرة او صغيرة، وصمة عار على كل مشرّع يذهب في هذا الاتجاه، ولا يمكن ان نشارك به".
كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: السطو على ودائع المواطنين وصمة عار على كل مشرع يذهب بهذا الإتجاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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