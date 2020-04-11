المعلوف: الحكومة ستعمل على نهب جنى عمر المودعين

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​سيزار المعلوف​، في حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "التسريبات من ما يسمى بخطة ​الحكومة​ الانقاذية اظهرت ان هذه الحكومة ستعمل على نهب جنى عمر المودعين، بدلا عن استعادة الأموال المنهوبة”.

وتابع المعلوف :"اطمئن المواطنين ان اي قرار بهذا الحجم يجب ان يمر عبر ​مجلس النواب​ لا عبر الحكومة. مما يعني انه لن يمر سوى بموافقة الشعب، ونحن صوتكم داخل المجلس".

وأكد المعلوف أن "على ​الدولة اللبنانية​ ان تعمل، من جهة على رفع الحصانة السياسية عن الجميع، ولتتم محاسبة من تثبت عليه تهمة سرقة ونهب اموال الشعب واعادتها، وان تكافح ​الفساد​ والهدر من جهة أخرى، وعليه سأقاطع كل جلسة تشريعية تتضمن على جدول اعمالها مناقشة او اقرار اي مشروع يمس بأموال المودعين او اقتطاعها من حساباتهم المصرفية".