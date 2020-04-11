حتي جدد شكره لمؤسسة الوليد بن طلال لتكفلها بإعادة الطلاب من روما

جدد ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​، شكره لمؤسسة الوليد بن طلال الانسانية بشخص نائبة رئيسها الوزيرة السابقة ​ليلى الصلح حمادة​ لما تقوم به المؤسسة من عمل انساني ووطني، وتكفلها بتكاليف عودة ​الطلاب​ اللبنانيين من بلدان عدة ضمن خطة الاجلاء التي تنفذها ​الحكومة​، وآخر ذلك اليوم رحلة ​الميدل إيست​ من روما التي وصلت مساء إلى ​بيروت​ وعلى متنها 110 طلاب، على نفقة المؤسسة.

ويشرف على سير التدابير في ​مطار بيروت​ قائد سرية ​قوى الأمن الداخلي​ في المطار العقيد علي طه، وضباط من ​جهاز أمن المطار​ وقوى الأمن الداخلي.

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