حتي جدد شكره لمؤسسة الوليد بن طلال لتكفلها بإعادة الطلاب من روما

جدد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، شكره لمؤسسة الوليد بن طلال الانسانية بشخص نائبة رئيسها الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة لما تقوم به المؤسسة من عمل انساني ووطني، وتكفلها بتكاليف عودة الطلاب اللبنانيين من بلدان عدة ضمن خطة الاجلاء التي تنفذها الحكومة، وآخر ذلك اليوم رحلة الميدل إيست من روما التي وصلت مساء إلى بيروت وعلى متنها 110 طلاب، على نفقة المؤسسة.
ويشرف على سير التدابير في مطار بيروت قائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العقيد علي طه، وضباط من جهاز أمن المطار وقوى الأمن الداخلي.
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