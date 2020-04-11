منظمة الصحة العالمية تطالب بيلاروسيا بإجراءات أشد بمواجهة كورونا

حذّرت منظمة الصحة العالمية السلطات في بيلاروسيا من أن حصيلة ضحايا وباء كورونا (كوفيد-19) عرضة "لزيادة سريعة" على أراضيها، في إشارة إلى أن نهجها اللين لاحتواء تفشي الوباء لم ينجح.
واكد باتريك أوكونور من المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية والذي يقوم بزيارة إلى بيلاروسيا التي يبلغ عدد سكانها 9,5 مليون نسمة، إنّ هناك "أدلة على زيادة سريعة في الحالات" في بيلاروسيا، إحدى الدول القليلة في أوروبا التي لا تفرض إغلاقا إلزاميا.
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