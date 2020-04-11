أفاد وزير الاقتصاد راوول نعمة، بأن "مشكلة ارتفاع السلع لا تأتي من محلات البيع في معظم الأوقات، بل من المصنعين الذين يبيعون السلعة بأسعار مرتفعة جداً، وفي اغلب الاحيان من دون فواتير، لذلك نحن نقوم بالتفتيش".
وشدد نعمة، خلال حديث تلفزيوني، على أن "قانون حماية المستهلك ينظر في العلاقة بين التاجر والمستهلك، وليس بين المصنّع والمستهلك، لذلك نحن نقوم بمحاولة ضبط الأسعار"، لافتاً إلى أن "الحكومة لا تمتلك قدرة مالية لشراء معدات الوقاية من كورونا، بالعلم أن البللدان الأخرى تمنع بيع هذه المنتجات في الصيدليات".
كما أوضح أنه "نحاول تخصيص الأولوية في هذه المعدات للمستشفيات".
كانت هذه تفاصيل خبر نعمة: الحكومة لا تمتلك القدرة المالية لشراء معدات الوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.