الصحة المصرية تسجل 145 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

أعلن مستشار ​وزارة الصحة المصرية​، خالد مجاهد، تسجيل 145 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، توازياً مع تسجيل 11 حالة وفاة جديدة في البلاد. ولفت مجاهد إلى ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 426 حالة. وفي سياق متصل التقت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية عبر الفيديو، مع الفرق الطبية بمستشفيات عزل مرضى فيروس كورونا المستجد، للاطمئنان عليهم والوقوف على احتياجاتهم ومتابعة حالتهم.

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