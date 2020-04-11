ملكة بريطانيا: فيروس كورونا المستجد لن يهزمنا

أشارت ملكة ​بريطانيا​ إليزابيث الثانية، إلى أن "​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" لن يغلبنا"، لافتةً إلى أن "عيد القيامة هذا العام سيكون مختلفاً بالنسبة لكثيرين منا، لكن بالبقاء بعيدين عن بعضنا البعض نضمن سلامة الآخرين".

وفي رسالة ثانية توجهها خلال أسبوع لشحذ عزيمة رعاياها في مواجهة المرض، شددت إليزابيث على أن "عيد القيامة لم يلغ في واقع الأمر، نحن نحتاج إلى عيد القيامة بقدر ما كنا نحتاج إليه دائما".

وكانت الملكة إليزابيث ألقت يوم الأحد الماضي خامس خطاب تلفزيوني لها منذ جلوسها على العرش قبل 68 عاما، مشيرةً إلى أن "البريطانيين سيهزمون "كوفيد 19" إذا تحلوا بالعزيمة في مواجهة الإغلاق والعزلة الذاتية".