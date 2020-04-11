أفادت وكالة "​رويترز​" بأن "أعضاء في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ عن الولايات المنتجة للنفط أجروا اتصالا بمسؤولين سعوديين استغرق ساعتين، ناقشوا خلاله ضبط أسواق ​النفط​، وأبلغوهم أن عليهم التحرك الآن جديا لخفض إنتاج النفط". وبحسب رويترز، أكد الأعضاء أن "​السعودية​ اتخذت الخطوة الأولى لحل مشكلة إغراق الأسواق بالنفط". واعتبر الاعضاء أن "ما فعلته السعودية بإغراق أسواق النفط أثناء وباء ​كورونا​ لا يغتفر ولا ينسى".

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كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يقولون ان إغراق السعودية لأسواق النفط أثناء الوباء لا يغتفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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