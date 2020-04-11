وصول طائرة تقل لبنانيين عائدين من روما إلى مطار بيروت الدولي

وصلت في هذه الاثناء الى ​مطار بيروت​ ​طائرة​ تابعة لشركة "طيران ​الشرق الأوسط​"، آتية من روما، وتقل ​لبنان​يين عائدين من ​إيطاليا​.

وفي وقت سابق وصلت طائرتان من دبي و​الكويت​ وعلى متنهما عدد من اللبنانيين.

وكانت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث في ​السراي الحكومي​ قد أصدرت تقريرها اليومي عن تطورات ​فيروس كورونا​ في لبنان، مشيرة إلى وصول رقم ال​حالات​ في لبنان الى 619 بعد تسجيل 10 حالات جديدة.