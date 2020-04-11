نقيب الإعلاميين يعلن تدشين حملة للتصدى للسلوك الخاطئ فى التعامل مع مرضى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن حملة للتصدى للسلوك الخاطئ من قبل البعض ضد مرضى فيروس كورونا، وخلال إجراءات دفن المتوفين عن عدوى كوفيد 19، مضيفا أنه لا يوجد شرع ولا دين يوافق على هذا السلوك الخاطئ، خاصة أن كورونا هو وباء معرض له كل مواطن.
وأضاف طارق سعدة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النقابة ستنظم ندوات أون لاين تستضيف فيها رجال الدين وأساتذة متخصصين فى العلاج من الأوبئة و الفيروسات لتوضيح الإجراءات الطبية التى يجب تطبيقها فى التعامل مع مرضى كورونا، مشيرا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا ليست وصمة.
يذكر أن عددا من أهالى قرية شبرا البهو فريك، التابعة لمركز أجا، قد تجمعوا أمام سيارة إسعاف تنقل جثمان طبيبة متوفية بفيروس كورونا بالمقابر، ورفضوا دفن الطبيبة، ونشبت مشادات بين الأهالى وقوات الأمن، وأطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع لتفريق الأهالى، حتى تم دفن الجثمان. وأكد مصدر أمنى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأهالى المشاغبين والمعترضين على الدفن.
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