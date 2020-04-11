شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يتبرع بـ14 جهاز كاشف حرارى و3 آلاف عبوة تعقيم بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرع حزب مستقبل وطن، فى محافظة مطروح، بـ14 جهاز كاشف حرارى، حيث تم تقديم 8 أجهزة للمحافظة، و6 أجهزة لمديرية الصحة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية المهندس صالح سلطان أمين الحزب بالمحافظة. كما قام أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، بتسليم الأجهزة الطبية المتبرع به الحزب للمحافظة، ومديرية الصحة.

من جانبه، قدم محافظ مطروح، خالد شعيب، كل الشكر للحزب تقديرا لجهود الحزب حضرتك يقوم به من تعاون مع المحافظة من أعمال الرش لبعض المؤسسات العامة، وكذلك توزيع نشرات التوعية لتوعية المواطنين، وعبوات مطهرة على المواطنين.

ويأتى ذلك ضمن مبادرة حزب مستقبل وطن لتقديم الخدمات لأهالى المحافظة، ووقوفه الدائم معهم في كل الأزمات، مشيرا لأهمية هذه الأجهزة فى ذلك التوقيت، والذى يحتم على الجميع التكاتف مع الدولة لمواجهة هذا الوباء.

وأكد المهندس صالح سلطان، أمين الحزب بالمحافظة، أن الحزب يسعى دائما لتقديم الخدمات التى تعمل على خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الحزب على استعداد دائم لتقديم يد العون، بكل ما يدعم جهود الدولة، في مواجهة الفيروس.

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وأشار "سلطان"، إلى أنه يجب على أهل مطروح التكاتف والتلاحم لخدمة الوطن ومساعدة الفقراء.

وكان أطلق حزب مستقبل وطن، حملة فى كافة المحافظات، لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.