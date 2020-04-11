شكرا لقرائتكم خبر عن نائب دائرة أجا: أهالى قرية البهو يتأسفون على تصرف قلة رفضوا دفن الطبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، أمين سر لجنة الصناعة، إنه تلقى اتصالات من بعض الأهالي التي أبدت اعترضها سابقاً على دفن الطبيبة التي توفت بمستشفي العزل في الإسماعلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، لتبدي ندمها على موقفها لاسيما بعدما تفهموا الأمر وأن دفن الطبيبة التى وافتها المنيه، لن يتسبب في عزل القرية أو وقوعها في الحجز الصحي.

وأضاف فتي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه تواجد منذ صباح الباكر بصحبة مدير أمن محافظة الدقهلية اللواء فاضل فهمي، ورئيس المباحث والعمدة، في محاولة لتهدئة الموقف بعد تجمهر العشرات من الأولاد والسيدات غير المتفهمين لحقيقة الموقف حيث كانوا يعتقدون خضوع قريتي قروموط البهو وشبرا البهو للحجر الصحي، قائلاً: "المتجمهرين الرافضين لدفن الطبية كانوا قله من الشباب الصغير في السن والسيدات غير الفاهمين لحقيقة الأمر، في حين أن 90% من الأهالي كانوا في حالة حزن تامة وغاضبين من موقف القلة".

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وتابع فتي، أنه وجه رسالة حاسمة للقله الرافضة، وسألهم "كلنا معرضين للإصابة بالفيروس، ماذا سيحدث إذا تكرر نفس المشهد لزوجتك أو اختك، فسكت الجميع ولم يستطيعوا الرد"، مؤكداً أن دفن الطبيبة واجب فإكرام الميت دفنه خاصة أنه تم اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

ولفت فتي، إلى أن الطبيبة المتوفاه مصابة بفيروس كورونا، سيدة فاضلة ويعرفها شخصياً من 30 عاما، مضيفاً: زوجها صاحب خير كثير من القريتين، ومركز أجا في حالة حزن على هذه السيدة".

ونوه أمين سر لجنة الصناعة إلى أنه تم منع دخول أهالي زوج الطبية في أي سجال مع القلة الرافضة، منعاً لحدوث أي مشاحنات، موجهأً الشكر إلى مدير الأمن بالمحافظة ورئيس المباحث حيث تشاركا في كل الخطوات لتهدئة الأهالي واتخاذ اللازم لدفن السيدة المتوفاه.