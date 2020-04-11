إثيوبيا تحظر على الشركات تسريح العمال بموجب إجراءات الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا - (د ب أ)
منعت السلطات الإثيوبية، الشركات من تسريح العمال وإنهاء الخدمة، ضمن إجراءات طوارئ تم إقرارها، لمنع تفشي فيروس كورونا.
ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج، عن بيان أصدرته أدانيتش أبيبي، المدعية العامة في البلاد، القول إن القواعد التي تم إعلانها اليوم السبت تمنع أيضا تجمع أكثر من أربعة أشخاص لدى المنظمات الدينية أو الحكومية أو غيرها، بما في ذلك التجمعات السياسية.
وكان إفريم ليمانجو، وهو مفوض بمفوضية توفير الوظائف، قد صرح فى مؤتمر عبر الانترنت أمس الأول الخميس، بأن البلاد يمكن أن تخسر ما يصل إلى نحو مليوني وظيفة بسبب جائحة كورونا وذلك خلال الأشهر الثلاثة القادمة .
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