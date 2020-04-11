الجزائر تعلن عن اجتماع جديد لـ"أوبك بلس" في 10 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

كشفت الجزائر التي تترأس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، عن اجتماع جديد لتجمع"أوبك بلس"، في العاشر من يونيو المقبل، من أجل تقييم قرار خفض إنتاج النفط المتخذ الخميس الماضي.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان لها اليوم السبت، إن الاجتماع المقبل لتجمع "أوبك بلس" سيكون عن بعد (افتراضيا)، وتم تحديده يوم 10 يونيو 2020، وهذا من أجل " تقييم نتائج القرار الأخير وتحديد ما إذا كانت هناك خطوات أخرى ضرورية لتحقيق استقرار السوق".

وكانت دول "أوبك بلس" اتفقت في اجتماع الخميس الماضي باستثناء المكسيك، على خفض إنتاجها النفطي في المرحلة الأولى بـ 10 ملايين برميل في اليوم، ابتداء من الأول من مايو المقبل، حتى نهاية 30 يونيو المقبل، ثم خفض في المرحلة الثانية يقدر بـ 8 ملايين برميل يوميا بدءا من الأول من يوليو المقبل، حتى 31 ديسمبر 2020. ثم تخفيض ثالث في الإنتاج يصل إلى 6 ملايين برميل يوميا من الأول من يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022.