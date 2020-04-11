تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السودان

أكدت التقارير الوبائية الصادرة عن وزارة الصحة الاتحادية السودانية، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 19 حتى اليوم السبت، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ولم يتم تسجيل وفيات جديدة بهذا المرض في السودان حتىتاريخه، باستثناء حالتين أعلن عنهما في وقت سابق.
وتشير التقارير الوبائية، الي أن إجمالي الحالات المشتبه بإصابتها في السودان، قد بلغ 268 حالة.
وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة،إن التقارير الوبائية، أكدت تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا، دون تسجيل وفيات جديدة، عدا حالتي الوفاة التي سبق الاعلان عنهما.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن المريضين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل، مشيرة إلى أن اجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بلغ 238 حالة إشتباه بجميع مراكز العزل بالسودان.
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