كورونا في تركيا.. أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، السبت، إنه تم تسجيل 5138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلاده خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 95 حالة وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1101.

وأوضح فخر الدين قوجة، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في تركيا بلغت 52167 حالة، وفق ما

ذكرت وكالة رويترز.

وكانت السلطات في تركيا أعلنت في مساء الجمعة، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى.

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وبدأ سريان العزل التام، الذي تضمن حظرا للتجول، من منتصف ليل الجمعة السبت، مما يعني أنه لم تكن هناك فرصة

أمام الأتراك سوى 3 ساعات لشراء احتياجاتهم الأساسية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، عددا من مقاطع الفيديو الذي تظهر اندلاع شجارات عنيفة وتزاحما غير مسبوق أمام عدد من المخابز ومحال المواد التموينية، قبيل حظر التجول المفاجئ الذي أعلنته السلطات.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو أشخاصا وهم يتبادولون اللكمات والركلات بشكل عنيف جدا أمام مخبز في إسطنبول، فيما وقف آخرون يراقبون المشهد أمامهم، وأكدت قناة "خبر ترك" صحة الفيديو.