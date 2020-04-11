إسرائيل.. انخفاض الفحوصات اليومية لكورونا بنسبة 40%

انخفض عدد الفحوصات اليومية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل بنسبة 40 %.
ونقلت صحيفة يديعيوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، قولها إن عدد الفحوصات اليومية انخفض بمقدار 4 آلاف فحص يومي خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت أنه في 3 أبريل الجاريكان عدد الفحوصات اليومي 9 آلاف و903 فحصا وبحلول 10 إبريل انخفض الرقم إلى 5 آلاف و980 فحصا.
وتعرضت وزارة الصحة الإسرائيلية لانتقادات الأسبوع الماضي بسبب انخفاض أعداد الفحوصات اليومية والذي انخفض قبل ذلك من30 ألف إلى أقل من 10 ألاف، حيث اعتبر مسئولون عاملون في مجال الصحة الإسرائيلية أن استراتيجية الوزارة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا باءت بالفشل، حيث أعلنت الوزارة أنها فشلت بفارق كبير عن تحقيق العدد المستهدف من الفحوصات.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد حدد إجراء 30 ألف اختبار يوميًا كهدف لها،إلا أنه لم تتمكن من الوصول لهذا الرقم.
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