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إسرائيل.. انخفاض الفحوصات اليومية لكورونا بنسبة 40%

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انخفض عدد الفحوصات اليومية المتعلقة بفيروس المستجد في إسرائيل بنسبة 40 %.

ونقلت صحيفة يديعيوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، قولها إن عدد الفحوصات اليومية انخفض بمقدار 4 آلاف فحص يومي خلال الأسبوع الماضي.

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وأضافت أنه في 3 أبريل الجاري

كان عدد الفحوصات اليومي 9 آلاف و903 فحصا وبحلول 10 إبريل انخفض الرقم إلى 5 آلاف و980 فحصا.

وتعرضت وزارة الصحة الإسرائيلية لانتقادات الأسبوع الماضي بسبب انخفاض أعداد الفحوصات اليومية والذي انخفض قبل ذلك من

30 ألف إلى أقل من 10 ألاف، حيث اعتبر مسئولون عاملون في مجال الصحة الإسرائيلية أن استراتيجية الوزارة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا باءت بالفشل، حيث أعلنت الوزارة أنها فشلت بفارق كبير عن تحقيق العدد المستهدف من الفحوصات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد حدد إجراء 30 ألف اختبار يوميًا كهدف لها،إلا أنه لم تتمكن من الوصول لهذا الرقم.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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