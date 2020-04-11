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التربية الجزائرية تنفي تغيير مواعيد امتحانات المدارس الوطنية

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نفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، اليوم السبت، تغيير مواعيد امتحانات المدارس الوطنية في البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان لها "أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بخصوص إعادة تنظيم وتوزيع

الموسمين الدراسيين الجاري والمقبل، وتغيير رزنامة الامتحانات الرسمية، ليس إلا أخبارا مغلوطة لا أساس لها من الصحة".

وأفادت الوزارة بأن هذه الظروف العصبية الاستثنائية والحساسة التي

تعيشها البلاد، في ظل انتشار ، تتطلب رص الصفوف وتجنب ما قد يتسبب في نشر القلق وغرس الحيرة والشكوك في النفوس.

ودعت وزارة التربية الجزائرية الجميع لليقظة وتقصي المعلومة من مصدرها الرسمي المتمثل في الموقع الإلكتروني، وكذلك صفحتها الرسمية على فيسبوك وتويتر.
 

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