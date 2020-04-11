nytimes: على بايدن كسب ثقة المعتدلين والمتأرجحين والليبراليين

تلميح ترمب
يبدو أن ترمب حريص على الغوص في مواجهة مع بايدن، إذ ألمح في مؤتمره الصحفي اليومي بشأن منافسه المفترض، متسائلًا بصوت عالٍ لماذا لم يؤيد باراك أوباما نائبه السابق، تابع: يذهلني أن الرئيس أوباما لم يدعم سليبي جو .. متي سيحدث ذلك؟ لماذا هو؟ إنه يعرف شيئًا لا تعرفه.. أعتقد أنني أعرف لكنك لا تعرف. وكان أوباما أوضح في وقت مبكر من سباق 2020 أنه لم يكن يخطط لتأييد مرشح ديمقراطي خلال الانتخابات التمهيدية.
تمرير سريع
يدفع ترمب والجمهوريون في الكونجرس من أجل تمرير سريع لمشروع قانون بقيمة 250 مليار دولار لتوسيع برنامج قروض الأعمال الصغيرة الذي تم إنشاؤه بموجب فاتورة التحفيز البالغة قيمتها 2 تريليون دولار في الشهر الماضي، لكن الديمقراطيين يقولون: ليس بهذه السرعة. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لشبكة NPR "إن مشروع القانون الذي طرحوه لن يحظى بدعم إجماعي في مجلس النواب - لن يحصل على ذلك"، وقالت كل من بيلوسي وشوك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ إنهما يدعمان التوسع البالغ 250 مليار دولار، لكنهما أرادا رؤية نصف هذه الأموال مخصصة للشركات المملوكة للمزارعين والنساء والأشخاص الملونين والمحاربين القدماء.
كيف يواجه بايدن ترمب
يحتاج بايدن إلى كسب دعم المعتدلين والناخبين المتأرجحين
كسب ثقة الناخبين الليبراليين
يجب على بايدن العمل على تنشيط الشباب والناخبين التقدميين
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