ارتفاع مرتزقة إردوغان في ليبيا إلى 5050

5050 مرتزقا
أضاف عبدالرحمن أن عدد عناصر مرتزقة إردوغان الذين وصلوا إلى ليبيا بلغ نحو 5050 مرتزقا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجندا، مشيراً إلى أن استمرار إرسال المقاتلين السوريين إلى ليبيا يأتي في ظل الخسائر البشرية الكبيرة في صفوفهم جراء المعارك مع قوات الجيش بمحاور متفرقة من الأراضي الليبية. وأوضح أن المرصد السوري وثق مقتل 17 مقاتلاً خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، وبذلك، بلغت حصيلة قتلى المرتزقة 182 مقاتلا».
بوقرين والقداحية
على صعيد آخر، قال مسؤول بدائرة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن الجيش حقق مكاسب ميدانية جديدة شرقي مصراتة، حيث سيطر على أجزاء واسعة من محور بوقرين وتقدم صوب محور الوشكة السدادة، مضيفا أنه تم إسقاط أعداد كبيرة من القتلى والإصابات في صفوف قوات الوفاق.
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