ارتفاع مرتزقة إردوغان في ليبيا إلى 5050

بينما أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته أسقطت طائرتين مسيرتين تركيتين حاولتا عرقلة تقدمه صوب عدة محاور شرقي مدينة مصراتة، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا أرسلت 150 عنصرا من مرتزقة إردوغان للقتال في ليبيا ليرتفع بذلك عدد المرتزقة إلى 5050 عنصرا. وأعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن دفعة جديدة مؤلفة من 150 عنصرا على الأقل من فصيل «السلطان مراد»، انطلقت خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، من مركز مدينة عفرين وتوجهت بواسطة حافلات نقل تركية إلى الحدود، كما انطلقت مجموعات أخرى تضم العشرات من مدينتي جرابلس والباب إلى نقطة التجمع في منطقة حوار كلس، حيث وصل نحو 300 عنصر من فصائل السلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق الشام إلى ليبيا.

5050 مرتزقا

أضاف عبدالرحمن أن عدد عناصر مرتزقة إردوغان الذين وصلوا إلى ليبيا بلغ نحو 5050 مرتزقا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجندا، مشيراً إلى أن استمرار إرسال المقاتلين السوريين إلى ليبيا يأتي في ظل الخسائر البشرية الكبيرة في صفوفهم جراء المعارك مع قوات الجيش بمحاور متفرقة من الأراضي الليبية. وأوضح أن المرصد السوري وثق مقتل 17 مقاتلاً خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، وبذلك، بلغت حصيلة قتلى المرتزقة 182 مقاتلا».

بوقرين والقداحية

على صعيد آخر، قال مسؤول بدائرة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن الجيش حقق مكاسب ميدانية جديدة شرقي مصراتة، حيث سيطر على أجزاء واسعة من محور بوقرين وتقدم صوب محور الوشكة السدادة، مضيفا أنه تم إسقاط أعداد كبيرة من القتلى والإصابات في صفوف قوات الوفاق.