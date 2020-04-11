تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز‬⁩، اتصالاً هاتفياً من فخامة رئيس دولة ⁧‫فلسطين محمود عباس‬⁩. وأعرب الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال، عن تمنياته للمملكة، وشعبها، تجاوز أزمة جائحة ⁧‫فيروس كورونا ‬⁩ الجديد، مشيدا بمواقف المملكة الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه-. ‏⁧‫وقد دعا ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ الله سبحانه أن يجنب الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم تبعات هذه الجائحة وآثارها السلبية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يتلقى اتصالا من الرئيس الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.